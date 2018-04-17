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17. 04. 2018

Президент Армении подписал указ о назначении премьера

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министром Сержа Саргсяна. Как сообщается на сайте главы Армении, в его резиденции состоялась его первая встреча с избранным премьер-министром.

Отметим, российский президент уже поздравил Саргсяна с новой должностью. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

Ранее сегодня на специальном заседании Национального собрания за избрание Саргсяна премьер-министром проголосовали 77 депутатов, против высказались 17.

Голосование проходило в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Саргсяна премьером.

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Источник: korrespondent.net

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