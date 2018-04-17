В Уганде хотят запретить оральный секс

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны. Мусевени произнес речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие "чужаки".

"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, где он находится, а куда занимаются сексом", - заявил политик.

С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми, предстоит пожизненное заключение.

После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди "заболеют глистами".

Ранее полиция Саудовской Аравии арестовала всех мужчин, которые присутствовали на свадьбе гей-пары.

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Источник: korrespondent.net