18 апреля 2018, среда, 00:13
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Трамп рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил 17 апреля во Флориде, где встречается с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест", однако не уточнил, в каких городах состоятся возможные переговоры.

Также он отметил, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

"У нас очень скоро будут встречи с Ким Чен Ыном. Это произойдет, вероятно, в начале июня или чуть раньше этого. Это исходя из того, что дела пойдут хорошо. Возможно, что они не пойдут хорошо, и у нас не будет встречи", − заявил американский лидер.
 
Ранее СМИ сообщили, что представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 
 
Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.