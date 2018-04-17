Крым передал в собственность РФ участок косы Тузла

"Правительство" Крыма во вторник, 17 апреля, передало в собственность РФ участок косы Тузла, по которой проходит мост через Керченский пролив, сообщило РИА Новости.



"Осуществить безвозмездную передачу из собственности республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 квадратных метров с кадастровым номером 90:19:010119:62, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка – транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Коса Тузла", − говорится в решении "Совета министров" полуострова.

"Глава" республики Сергей Аксенов заявил, что передача в федеральную собственность участка Тузлинской косы является чисто техническим вопросом, связанным со строительством Крымского моста.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году остров Тузла в аннексированном Крыму посетил президент России Владимир Путин.

Напомним, в конце сентября 2003 года Россия в одностороннем порядке, без уведомления Украины, начала строительство дамбы от российского Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла в Керченском проливе.

Украина квалифицировала действия России как недружественный акт. Cтроительство дамбы было приостановлено 23 октября в 102 метрах от госграницы Украины по договоренности президентов двух стран.

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Источник: korrespondent.net