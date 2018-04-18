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18. 04. 2018

США ведут прямые переговоры с КНДР − Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита. Об этом он сообщил журналистам 17 апреля во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде, передает РИА Новости. 

"Мы также начали прямые переговоры с Северной Кореей. У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях, с Северной Кореей", − отметил Трамп и позитивно оценил тот факт, что такой диалог ведется.

Также американский лидер подчеркнул ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и указал на уважительное отношение США к Северной Корее.

"Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему", − добавил он.

Ранее Трамп информировал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном, которая должна состояться в начале июня "если дела пойдут хорошо".
 
По данным СМИ, представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 

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Источник: korrespondent.net

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