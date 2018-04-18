Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 − СМИ

Российская грузовая авиакомпания Волга-Днепр до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124. Об этом сообщило французское издание Challenges со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение российская сторона приняла в ответ на усиление американских санкций.

Речь идет проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских Авиалиний Антонова и российской Волга-Днепр. Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 самолетов Руслан.

Издание подчеркивает, что решение Волга-Днепр станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от Русланов в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Руслан − самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет, который в 1982-1988 годах был также крупнейшим по габаритам.

Ан-124 способен поднять в воздух до 120 тонн груза и развить максимальную скорость до 865 километров в час.

Напомним, ранее стало известно, что власти США готовят новые санкции против России из-за поддержки сирийского режима.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net