18 апреля 2018, среда, 03:38
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
18. 04. 2018

США не отказались от идеи новых мер против России

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила на брифинге 17 апреля, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России, но пока не готов объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах.

"Вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Но сейчас нам не о чем объявлять", − подчеркнула Науэрт.

Она также напомнила, что не так давно США расширили санкции против РФ, причем тогда ограничения коснулись и двух компаний, поставляющих военное снаряжение в Сирию.

Представитель Госдепа отметила, что не будет комментировать слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что, Минфин США объявит о дополнительных санкциях против России 16 апреля. 

Отметим, глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу сообщил, что слова Хейли о введении новых санкций против РФ следует рассматривать как "шаг на опережение", вызванный "временной путаницей".

Он указал, что администрация США не отказалась от идеи санкций и продолжает рассматривать ее в качестве наказания за сотрудничество Москвы с Дамаском.

Ранее СМИ сообщили, что посол США в России Джон Хантсман направил в министерство иностранных дел РФ письмо в котором говорится о подготовке Вашингтоном новых санкций против Москвы.

Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых антироссийских мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.