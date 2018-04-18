В РФ рассказали подробности блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал газете Известия о подробностях блокировки сервисов Telegram.

Он указал, что в России порядка 4200 операторов связи, которые оказывают гражданам услуги по доступу к сети интернет, и именно они с помощью технических методов блокируют сервисы мессенджера.

На первом этапе ведомству было известно о более чем девяти тысячах собственных IP-адресов Telegram.

"И поскольку речь идет не о блокировке страницы сайта, а всего мессенджера, мы выгрузили все четыре принадлежащих ему подсети", − уточнил глава Роскомнадзора и добавил, что блокировка у операторов заняла несколько часов.

Позже технические специалисты зафиксировали переход мессенджера на подсеть американской кампании Amazon, которая включала в себя более 600 тысяч IP-адресов. А после ее выгрузки операторам связи Telegram перешел на подсеть Google, в которой было 540 тысяч IP-адресов.

"Конечно, такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течении двух-четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть", − подчеркнул Жаров.

По его словам, 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google, выгружены в единый реестр запрещенной информации. Обе компании уже проинформированы об этих действиях.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с просьбой заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства и постановил заблокировать мессенджер на территории России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net