Россия продлила разрешение на пролеты лайнеров США

Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией РФ. Об этом РИА Новости сообщили в Госдепартаменте.

Ранее во вторник, 17 апреля, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт отметила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось 18 апреля в 3.00 по киевскому времени.

"Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", − указал представитель Госдепартамента.

По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля и предлагает утвердить альтернативный маршрут для них по истечению этого срока.

Представитель Госдепа добавил, что между странами долгие годы были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения и американская сторона намерена обсуждать вопрос предоставления преимуществ своим перевозчикам.

Напомним, в конце 2017 года стало известно о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США.

В ответ на такие действия Москва информировала Вашингтон, что ограничит число аэродромов, которые использовались американскими самолётами-наблюдателями на территории РФ.

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Источник: korrespondent.net