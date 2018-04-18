В США умерла жена Джорджа Буша-страшего

Жена Джорджа Буша-страшего Барбара скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет, говорится в заявлении семьи, распространенном официальным представителем в Twitter.



"Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет", − говорится в заявлении офиса Джорджа Буша-старшего.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.

Напомним, Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. Будучи первой леди США, она занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков. СМИ случайно "похоронили" жену Джорджа Буша-старшего Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года умерла бывшая супруга Нельсона Манделы Винни.

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Источник: korrespondent.net