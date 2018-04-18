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18. 04. 2018

В ООН рассказали о разрушениях в сирийской Ракке

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил на заседании Совбеза ООН, что в сирийской Ракке разрушены или повреждены до 80 процентов домов после завершения операции против ИГ, сообщает РИА Новости.

"Ракка была освобождена от боевиков "Исламского государства" в октябре (2017 года), но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей", − подчеркнул Лоукок.

Он уточнил, что в городе много неразорвавшихся снарядов, разрушена инфраструктура, а 70-80% домов в Ракке разрушены или повреждены. По его словам, до 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием.

Напомним, Ракка находилась под контролем террористов с 2013 года. Город считался неофициальной столицей ИГ. В 2016 году западная коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

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Источник: korrespondent.net

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