В России могут заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью газете Известия, что ведомство может заблокировать Facebook до конца 2018 года, если компания не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории РФ.
Он подчеркнул, что если ничего или что-либо из перечисленного не будет выполнено − встанет вопрос о блокировке. Глава росийского ведомства также рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
Согласно закону РФ о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, сайты обязаны хранить личные данные россиян на территории страны. Нарушители закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение − блокироваться.
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Источник: korrespondent.net