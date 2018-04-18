РФ заподозрила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

Посольство России заподозрило Великобританию в уничтожении доказательств в Солсбери, где был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
Ранее сообщалось, что в Солсбери начались работы по химочистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП со Скрипалями.
Посольство заявило о ряде нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, диппредставительство отметило, что если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека – Скрипали и полицейский Ник Бейли.
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
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Источник: korrespondent.net
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