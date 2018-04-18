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18. 04. 2018

РФ заподозрила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

Посольство России заподозрило Великобританию в уничтожении доказательств в Солсбери, где был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Ранее сообщалось, что в Солсбери начались работы по химочистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП со Скрипалями.

Посольство заявило о ряде нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, диппредставительство отметило, что если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека – Скрипали и полицейский Ник Бейли.

"Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось – например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля", − отметили в посольстве.
 
Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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