На Донбассе погиб боец ВСУ, еще три ранены

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки осуществили 45 обстрелов по позициям ВСУна Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке 18 апреля.

"Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", – заявили в штабе.

Так, на луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, с 120-мм минометов велся огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82-мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции в районе Водяного и Гнутово, а минометы калибра 82-мм и гранатометы применил по защитникам Новотроицкого.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по защитникам Авдеевки, шахты Бутовка, Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия - вблизи Широкино и Невельского.

Кроме того, опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

Напомним, за сутки 16 апреля на Донбассе зафиксировали 52 вражеских обстрела. Тогда один военый погиб и еще пять получили ранения.

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Источник: korrespondent.net