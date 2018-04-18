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18. 04. 2018

В Чернигове военный продавал гранатометы и гранаты

В Чернигове сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры задержали военнослужащего-контрактника за незаконную продажу гражданскому лицу пяти ручных гранат и почти 150 патронов калибра 7,62 мм.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 18 апреля.

"Военнослужащий-контрактник еще в начале апреля с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62мм. Продолжая преступную деятельность, 17 апреля контрактник реализовал два гранатомета РПГ-26, за которые получил почти 19 тысяч гривен. После этого злоумышленника сразу задержали", – говорится в сообщении.

Прокуратура открыла уголовное дело по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

"По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны проведения АТО. Оружие, боеприпасы и деньги изъяты", – добавили в полиции.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ задержали мужчину при попытке продажи 10 пистолетов. При обыске по месту проживания правоохранители изъяли еще три пистолета.

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Источник: korrespondent.net

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