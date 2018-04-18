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18. 04. 2018

ЕС начнет переговоры с Албанией и Македонией

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасностной политики Федерика Могерини

В этой связи еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан отметил: "Обе страны много сделали в течение последних месяцев. И это следует признать".

Он также отметил, что сотрудничество со странами Западных Балкан в интересах ЕС. Теперь слово за странами-членами Евросоюза.

Отмечается, что таким образом ЕС хочет, в частности, побуждать эти страны к углублению и ускорению процесса реформ.

Как известно, из шести западнобалканских стран, которые не являются членами Евросоюза, переговоры о присоединении к ЕС уже ведут Сербия и Черногория. Косово и Босния и Герцеговина являются "потенциальными кандидатами".

Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Начало переговоров пока что блокируется Грецией, которая побаивается территориальных претензий своего северного соседа.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и широко распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с этим. Кроме того, препятствием для вступления в ЕС Брюссель считает высокий уровень организованной преступности и торговлю наркотиками в Албании. Тем не менее, страна является членом НАТО с 2009 года.

Ранее стало известно, что до 2025 года новыми членами ЕС могут стать Сербия и Черногория. В целом Евросоюз хочет присоединить шесть балканских стран.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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