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18. 04. 2018

ОБСЕ: Украинские военные обстреляли беспилотник

Вблизи села Чабановка в Луганской области украинские военные обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, после чего аппарат совершил аварийную посадку. Об этом сообщается  в сводке миссии за 16 апреля.

"Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н.п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – говорится в сообщении.

По данным наблюдения БПЛА, впоследствии обнаружено военную позицию приблизительно в 700 метрах к западу от места, где пребывал патруль миссии.

"БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем четырех различных единиц стрелкового оружия и одного крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – добавили в ОБСЕ.

Члены патруля СММ инициировали процедуру аварийной посадки БПЛА. При этом его полет в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда дрон оказался в пределах видимости патруля миссии.

"Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, «так как не получил предварительное предупреждение об этом полете", – заявили наблюдатели.

При этом отмечается, что СММ ОБСЕ ранее уведомила о запланированном полете офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ вновь начнет мониторить ситуацию в Донецкой и Луганской областях с помощью беспилотников. Представители миссии просили стороны не сбивать БПЛА.

Источник: korrespondent.net

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