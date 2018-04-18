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18. 04. 2018

В Саудовской Аравии открывается первый кинотеатр

В Саудовской Аравии в среду, 18 апреля, открывается первый публичный кинотеатр. Первое за 35 лет заведение примет посетителей в столице страны Эр-Рияде. В кинотеатре американской сети AMC будет показан один из голливудских блокбастеров.

При этом для простых жителей кинотеатр поначалу открыт не будет. Первый и ряд последующих показов в апреле смогут посетить только обладатели спецприглашений.

Какой именно фильм будет показан на открытии кинотеатра, а также кто из гостей приглашен на просмотр, пока не сообщается. По неофициальным данным в Эр-Рияде покажут фильм Черная пантера Райана Куглера.

Кинотеатры в королевство Саудовская Аравия закрылись в начале 1980-х годов. Причиной для этого стало ультраконсервативное толкование некоторых религиозных норм, которое запрещает увеселительные мероприятия – концерты и просмотры фильмов. Решение об открытии кинотеатра – одна из мер по либерализации страны.

Помимо этого, в Саудовской Аравии женщинам разрешили, посещать футбольные матчи, водить грузовики и мотоциклы, проводятся концерты и ярмарки. Главным инициатором перемен называют кронпринца Мухаммеда бен Салмана, который также занимает пост министра обороны страны.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Саудовской Аравии откроют около 300 кинотеатров с более 2 тыс. залов. Это создаст 30 тысяч рабочих мест и внесет вклад в ВВП в размере $24 млрд.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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