18 апреля 2018, среда, 10:28
+14°C
Завтра +13°C
+14°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
18. 04. 2018

В Канаде планируют легализовать марихуану

В Канаде началась подготовка к легализации марихуаны. В частности, правительство уже выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 миллиона долларов на соответствующую подготовку, сообщает в среду, 18 апреля, Укринформ.

О подготовке стало известно из документов, поданных в парламент министром финансов Канады Биллом Морно.

Так, министерство здравоохранения получит дополнительно в этом бюджетном году 65.1 млн долларов, которые будут использованы на "администрирование федеральной политики в отношении легализации и строгого регулирования марихуаны".

Более 7 млн долларов будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн долларов получит министерство внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к легализации.

Наконец, почти 12 млн долларов на разработку лучшей методики налогообложения марихуаны получит Налоговое агентство.

Изначально планировалось, что сбыт марихуаны должен быть легализован на территории Канады до 1 июля этого года, однако, учитывая некоторые сложности, этот срок может быть отсрочен.

Ранее Дания легализовала марихуану в медицинских целях.

Как сообщалось, в Аргентине полиция обвинила мышей в пропаже полутонны марихуаны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.