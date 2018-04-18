В Канаде планируют легализовать марихуану

В Канаде началась подготовка к легализации марихуаны. В частности, правительство уже выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 миллиона долларов на соответствующую подготовку, сообщает в среду, 18 апреля, Укринформ.

О подготовке стало известно из документов, поданных в парламент министром финансов Канады Биллом Морно.

Так, министерство здравоохранения получит дополнительно в этом бюджетном году 65.1 млн долларов, которые будут использованы на "администрирование федеральной политики в отношении легализации и строгого регулирования марихуаны".

Более 7 млн долларов будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн долларов получит министерство внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к легализации.

Наконец, почти 12 млн долларов на разработку лучшей методики налогообложения марихуаны получит Налоговое агентство.

Изначально планировалось, что сбыт марихуаны должен быть легализован на территории Канады до 1 июля этого года, однако, учитывая некоторые сложности, этот срок может быть отсрочен.

Ранее Дания легализовала марихуану в медицинских целях.

Как сообщалось, в Аргентине полиция обвинила мышей в пропаже полутонны марихуаны.

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Источник: korrespondent.net