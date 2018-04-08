В России школьник ранил ножом несколько человек и поджег школу

В Башкирии ученик в среду, 18 апреля, напал с ножом на учеников и учителя, затем устроил поджог и нанес себе ранение. Инцидент произошел в коррекционном классе школы города Стерлитамак, сообщает Следком РФ.

Сообщается, что подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Затем он нанес себе ножевое ранение.

Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. От пожара никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, нападавшего задержали, а затем госпитализировали.

По сообщениям СМИ, нападение совершил 17-летний ученик 9 класса Артем Тагиров.

Пострадали четыре человека - трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести, рассказали в региональном Минздраве.

Как рассказал очевидец событий, после нападения ученик бросил на пол дымовую шашку. Все дети, испугавшись, сначала закрылись в небольшой коморке, которая оборудована в классе. Позже их вывели оттуда учителя.

На месте ЧП много полицейских, силовиков, спасателей и врачей, также подъезжают родители школьников.

Напомним, в России в январе этого года произошло несколько нападений школьников с холодным оружием. Пострадали десятки детей и два учителя. В частности, в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа старшеклассники устроили поножовщину.

Источник: korrespondent.net