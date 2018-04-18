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18. 04. 2018

Турция вновь продлила режим чрезвычайного положения

Парламент Турции одобрил законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает Анадолу в среду, 18 апреля.

Документ предусматривает продление режима ЧП на 90 дней, начиная с 01:00 19 апреля 2018 года.

Сообщается, что это необходимо для "обеспечения преемственности мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота, затем он неоднократно продлевался. Режим, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.

Ранее сообщалось, что в Турции более 60 человек получили пожизненный срок за участие в госперевороте в июле 2016 года.

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Источник: korrespondent.net

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