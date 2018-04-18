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18. 04. 2018

В Ираке двух россиянок пожизненно посадили за связи с ИГИЛ

В Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к экстремистской группировке Исламское государство. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Радио Свобода.

По данным официальных лиц из Чечни, осужденные походят из Дагестана, соседнего с Чечней российского региона на Северном Кавказе.

Также иракское телевидение сообщило, что три женщины из Азербайджана и одна из Кыргызстана были приговорены к смертной казни в аналогичных процессах.

Напомним, Ирак в декабре 2017 года объявил о победе в борьбе против боевиков группировки Исламское государство, которые в свое время контролировали треть территории страны.

Законы о борьбе с терроризмом в Ираке позволяют судам осуждать тех, кто помогал боевикам, даже если эти лица не участвовали в насильственных действиях.

Ирак сейчас удерживает более тысячи женщин, подозреваемых в связях с ИГИЛ, большинство из которых походят из Турции, России и других стран постсоветского пространства. Часть этих женщин приговорены к смертной казни.

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Источник: korrespondent.net

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