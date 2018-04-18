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18. 04. 2018

В Ереване протестующие осадили резиденцию премьера

В столице Армении демонстранты, протестующие против нового премьер-министра, в среду, 18 апреля, осадили резиденцию главы правительства. Об этом сообщает News.am.

Отмечается, что колонна демонстрантов беспрепятственно прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра на проспекте Баграмяна, 26.

Один из лидеров протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции.

Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находились лишь несколько полицейских. Однако, пока выступал Пашинян, подтянулись дополнительные силы полиции.

Лидер оппозиции призвал протестующим не вступать в стычки с правоохранителями и не наносить ущерб государственному имуществу.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Кроме того, с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование мусорных урн и баков, скамеек.

Дальнейшие шаги, по его словам, уже обсуждены и он представит их в среду в 19:00 на митинге на площади Республики.

Ранее Никол Пашинян заявил о намерении осуществить революцию с максимально короткое время. 

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Источник: korrespondent.net

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