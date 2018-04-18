В Киеве под зданием Кабинета министров Украины в среду, 18 апреля, проходит акция протеста против повышения цен на топливо в Украине, сообщает телеканал 112.

Всеукраинское движение Автоевросила и несколько других общественных организаций протестуют против ожидаемого резкого повышения цен на топливо.

"Цель акции- обратить внимание Кабмина на недопустимость введения квот на импортное топливо. Такое решение Межведомственной комиссии по международной торговле было бы в интересах одного игрока - компании Уртатнафта, которая контролируется несколькими частными инвесторами, в том числе Игорем Коломойским", сообщил в ходе акции лидер Автоевросилы Олег Ярошевич.

Cмотрите фотогалерею: Под Кабмином протестуют против повышения цен на бензин

Активисты изложили свои требования в тексте заявления, которое в ходе акции передали премьер-министру Владимиру Гройсману. В тексте, в частности, указано, что "общественная организация Автоевроила обращается с требованием остановить манипуляции вокруг создания и введения искусственного эмбарго на топливо и, как следствие, искусственного поднятия цен на топливо на 40%".

По словам Ярошевича, его организации стало известно, что в сегодня, 18 апреля, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития должна была не только рассмотреть предложение Укртатнафты, но и принять заведомо согласованное решение о начале расследования относительно импорта нефтепродуктов.

"Такое решение будет сопровождаться введением квот и установлением пошлин на поставки бензина и ДТ сверх квоты, что приведет к подорожанию топлива на 30-40%", - говорит лидер Автоевросилы, добавив, что такое подорожание в дальнейшем приведет к подорожанию продуктов, товаров, проезда в транспорте и прочего.

В акции под Кабинетом министров принимают участие около 300 человек.

Напомним, ранее отраслевые эксперты заявляли, что инициативы Укртатнафты вызовут дефицит топлива и разрушат сложившуюся диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок.

В свою очередь, юристы заявляли, что инициатива Укртатнафты о спецрасследовании в отношении импорта топлива противоречит как закону О применении специальных мер в отношении импорта в Украину, так и правилам Всемирной торговой организации.

Против квотирования поставок топлива выступили и нефтетрейдеры, которые заявили об угрозе монополизации рынка.

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Источник: korrespondent.net