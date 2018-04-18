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18. 04. 2018

В России из самолета эвакуировали пассажиров после нападения пчел

Пассажиров рейса Москва – Симферополь в среду, 18 апреля, из-за нападения пчел эвакуировали из самолета, который ожидал разрешения на вылет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как оказалось, в грузовом отсеке при погрузке разгерметизировался контейнер с пчелами.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Боинг 737, готовившегося к вылету из Внуково в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - сказал источник.

В ближайшее время авиакомпания Россия предоставит им резервный лайнер.

Как сообщалось, в Китае экстренно посадили самолет из-за пассажира с шариковой ручкой.

Ранее из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

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Источник: korrespondent.net

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