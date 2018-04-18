В США бушуют лесные пожары, есть погибшие

В американском штате Оклахома горит лес. На данный момент погибли уже два человека. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТСН.
Лесной пожар вспыхнул еще на прошлой неделе, а сейчас площадь, охваченная огнем, составила почти сотню тысяч гектаров.
В более полусотни округов Оклахомы губернатор уже объявил чрезвычайное положение.
Почти полторы тысячи человек были вынуждены выехать.
Как сообщалось, ущерб от прошлогоднего пожара в Калифорнии превысил $1 млрд.
А в декабре из-за лесного пожара эвакуировали жителей Санта-Барбары.
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Источник: korrespondent.net
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