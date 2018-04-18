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18. 04. 2018

В Италии сорван джекпот в 130 млн евро

В Италии неизвестный счастливчик выиграл в лотерею SuperEnalotto 130,2 млн евро. Об этом сообщает издание Италия по-русски в среду, 18 апреля.

Выигрышный билет был куплен на Сицилии в городе Кальтаниссетта.

"Билет с выигрышной комбинацией – 73, 12, 72, 23, 39, 54, Jolly 53, SuperStar 75 – был приобретен в газетном киоске Vitaliano Brancati, 15. Сегодня киоск закрыт. Но новости о выигрыше уже распространились в городе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый крупный выигрыш в Италии в 2018 году. Никто не угадывал все шесть цифр с 1 августа прошлого года, когда 77,7 млн были выиграны в городке Каорле.

Это пятый по величине выигрыш за всю историю Superenalotto. Крупнейший джекпот был сорван в 2010 году – 177 млн евро.

Ранее сообщалось, что в США ищут обладателя выигрыша в 521 млн долларов в лотерею Mega Millions. Счастливый билет был продан на одной из заправок в окрестностях города Ривердейл, примерно в 30 милях от Нью-Йорка.

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Источник: korrespondent.net

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