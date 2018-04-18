Гройсман пообещал не повышать цены на топливо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. Об этом он сказал во время заседании правительства в среду, 18 апреля, сообщает 112 Украина.

"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо", - отметил Гройсман.

Вместе с тем, премьер считает, что Украине пора переходить на производство собственного топлива, для чего необходимо построить или реконструировать нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщалось, сегодня под зданием Кабмина проходила акция протеста против повышения цен на топливо.

Напомним, ранее отраслевые эксперты заявляли, что инициативы Укртатнафты вызовут дефицит топлива и разрушат сложившуюся диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок.

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Источник: korrespondent.net