В Сумах работник завода вылез на 30-метровую высоту и грозился прыгнуть

В Сумах работник котельной вскарабкался на трубу предприятия на 30-метровую высоту и просидел там почти час, требуя от руководства выплаты долгов по зарплате. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 18 апреля.
Так, 34-летний мужчина угрожал прыгнуть с высоты, если деньги не отдадут сегодня.
На место вызвали спасателей, скорую и полицию. Они смогли убедить мужчину добровольно спуститься.
Протестующего увезли в больницу. Полиция выясняет детали инцидента и размер суммы, которую ему задолжали.
По данным СМИ, два года назад подобный протест на этой же трубе организовал другой работник. Он добился выплаты зарплаты.
Ранее в Тернополе мужчина забрался на крышу церкви и грозился прыгнуть.
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Источник: korrespondent.net
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