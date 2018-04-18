В Сумах работник завода вылез на 30-метровую высоту и грозился прыгнуть

В Сумах работник котельной вскарабкался на трубу предприятия на 30-метровую высоту и просидел там почти час, требуя от руководства выплаты долгов по зарплате. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 18 апреля.

Так, 34-летний мужчина угрожал прыгнуть с высоты, если деньги не отдадут сегодня.

На место вызвали спасателей, скорую и полицию. Они смогли убедить мужчину добровольно спуститься.

Протестующего увезли в больницу. Полиция выясняет детали инцидента и размер суммы, которую ему задолжали.

По данным СМИ, два года назад подобный протест на этой же трубе организовал другой работник. Он добился выплаты зарплаты.

Ранее в Тернополе мужчина забрался на крышу церкви и грозился прыгнуть.

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Источник: korrespondent.net