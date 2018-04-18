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18. 04. 2018

На Закарпатье расцвела аллея сакур

На Закарпатье расцвела самая длинная аллея сакур в Украине. Соответствующие фото в среду, 18 апреля, публикует Mukachevo.net.

Отмечается, что всего расцвели 252 сакуры, которые растут вдоль улицы Ужгородская в Мукачево. Длина аллеи - 1371 метр.

Это не единственная аллея сакур в городе. Они высажены также на улицах Яна Коменского, Береговский, Маргитича, Карпенко-Карого и других.

К слову, именно на этой неделе пик цветения сакур на Закарпатье. Аллеи сакур есть практически во всех городах Закарпатской области - в Ужгороде, Иршаве, Хусте, Виноградове.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье расцвела аллея сакур

Ранее сообщалось, что в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

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Источник: korrespondent.net

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