На ремонт местных дорог дали рекордные деньги

В этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Об этом в среду, 18 апреля, на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Обозреватель.

По его словам, впервые выделили 11 млрд грн. А это в четыре раза больше чем когда-либо.

"В 2016 году я огласил, что реконструкция дорог является приоритетным направлением для Правительства. В 2017 году мы нарастили темпы, в этом году это будут уже сверхсерьезные темпы. Теперь важно, чтобы на местах не разворовывали по карманам и не бросали этот асфальт в лужи, а здесь надо ответственность", - сообщил он.

"Халтурщикам мы платить не будем. Автодор знает, ни копейки по таким актам заплачено не будет. Пусть делают за свой счет. Впервые 11 млрд гривен прямыми средствами идут на местные дороги - это в четыре раза больше, чем когда-либо. Теперь на местных дорогах должен быть наведен порядок. И я этого требую", - добавил Гройсман.

Он добавил, что деньги есть в бюджетах городов и потребовал соответствующего качества. Гройсман подчеркнул, что в этом году будет усилен контроль над перегруженностью дорог.

Кроме того, Гройсман пообещал не повышать цены на топливо. По его словам, ни Кабмин, ни комиссия по торговле, не планируют принимать ни одного решения, которое могло бы повлиять на повышение цен на топливо в Украине.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге ремонтники асфальт трамбуют ногами.

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Источник: korrespondent.net