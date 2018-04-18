В Украине "декоммунизировали" День пограничника

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 18 апреля, одобрил перенос празднования Дня пограничника с 28 на 6 мая. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"День пограничника в Украине будет отмечаться 6 мая. Соответствующий Указ Президента был одобрен сегодня, 18 апреля, на заседании Кабинета Министров",- говорится в сообщении.

В сообщении указано, что разработкой нормативно-правового документа занималась администрация Госпогранслужбы.

"По мнению разработчиков, установление Дня пограничника Украины 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства", - уточнили в пресс-службе МВД.

Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая - в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.

Напомним, в конце 2017 года Институт национальной памяти предложил сократить количество праздников в Украине.

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Источник: korrespondent.net