После химатаки и боевиков. Жизнь в сирийской Думе

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии в ответ химическую атаку против мирного населения Думы, в котором обвиняют Башара Асада и Россию. Целями ударов были центр по разработке химического оружия под Дамаском, командный пункт и склады в районе Хомса.

Информация о возможной химической атаке в регионе появилась 7 апреля. ​По сообщению экспертов Сирийско-американского медицинского общества, ВВС Сирии применили химоружие против повстанцев в пригороде Дамаска Думе, которую в последние недели пыталась занять армия Асада.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химиатаки в Думе стали 43 человека, еще 500 человек попали в больницы с симптомами отравления. Россия и Сирия отрицают газовую атаку.

Вскоре после сообщений о гибели мирных жителей от химического оружия президент США Дональд Трамп впервые раскритиковал российского коллегу Владимира Путина и пообещал ответить. После угроз со стороны Москвы ударить по американским эсминцам Трамп посоветовал России приготовиться ко встрече с "умными" ракетами.

Несколько дней прошло в ожидании удара. Казалось, что мир стоит на грани третьей мировой войны и, даже, ядерного конфликта. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии.

В России заявили, что сирийская ПВО сбила 71 из 103 запущенных ракет. Путин осудил действия коалиции и назвал ракетные удары актом агрессии.

Стало известно, что 14 апреля Дума, где произошла химатака, была полностью освобождена от боевиков, в городе начались работы по разминированию улиц и площадей, восстановлению разрушенной инфраструктуры и оказанию помощи местному населению.

В Думе организована совместная работа российской военной полиции и сирийских правоохранительных органов.

До войны в городе проживало 110 тысяч человек. Только с 5 марта 2018 года во время возобновления боевых действий город покинули более 33,3 тысяч человек, 29,2 тысяч из которых - мирные жители.

Местные жители начали возвращаться в город. После освобождения Думу покинули более 21 тысячм боевиков и членов их семей.

Расследованием химатаки занимается Организация по запрещению химического оружия, миссия которой 16 апреля направилась в город. При этом сирийские власти заявили, что эксперты могут приступить к работе только после решения ООН.

В России заявили, что провели экспертизы на месте газовой атаки и не нашли следов химического оружия. США, Франция и другие страны Запада подрзревают, что Россия могла зачистить следы.

Чем РФ и США столкнутся в Сирии: оружие сторон

Представители ВОЗ пока не получили доступ в город, несмотря на требование "немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим и оценки их состояния".

Тем временем СМИ сообщают, что бельгийская таможня подала иск к трем компаниям из Антверпена, которые в период между 2014 и 2016 годом в нарушение действовавших ограничений поставили в Сирию сотни тонн промышленных химикатов - изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана, которые используются для создания химоружия.

Как живет Дума после химатаки и возвращения мирных жителей в галерее Корреспондент.net:

Cмотрите фотогалерею: После химатаки и боевиков. Жизнь в сирийской Думе

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Источник: korrespondent.net