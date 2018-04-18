В России избили и ограбили бывшего генерал-майора ФСБ

В России неизвестные ограбили отставного генерал-майора ФСБ, гендиректора корпорации Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова. Общая сумма материального ущерба оценивается в 7,3 млн рублей, передает РБК.

Отмечено, что инцидент произошел 16 апреля в Королеве: грабители проникли в подсобное помещение коттеджа и напали на помощника по хозяйству. Мужчину избили, связали и отобрали у него ключи от дома.

"В основном здании грабители напали на хозяина, нанеся ему удар обухом топора в подбородок. После этого потерпевшего и его жену связали скотчем и веревками. Под угрозами злоумышленников хозяева коттеджа выдали 420 тыс. руб., $100 тыс., 25 серебряных монет и бриллиантовые серьги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили квартиру французского дипломата.

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Источник: korrespondent.net