В Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф - экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба КБ Луч.

Отмечается, что конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф потерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

"Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Попко Сергей Николаевич высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса.

Cмотрите фотогалерею: В Украине испытали ракетный комплекс Скиф

Ранее в Украине прошли испытания ракетных комплексов Корсар и Стугна-П.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net