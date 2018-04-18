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18. 04. 2018

В Украине испытали ракетный комплекс Скиф

В Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф - экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба КБ Луч.

Отмечается, что конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф потерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

"Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Попко Сергей Николаевич высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса.

Cмотрите фотогалерею: В Украине испытали ракетный комплекс Скиф

Ранее в Украине прошли испытания ракетных комплексов Корсар и Стугна-П. 

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Источник: korrespondent.net

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