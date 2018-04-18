В Сирии группа безопасности ООН попала под обстрел

Группа безопасности ООН, проводящая разведку в сирийской Думе, попала под обстрел. Об этом сообщил глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю, пишет Reuters в среду, 18 апреля.

Об обстреле глава ОЗХО сообщил на совещании по делу Скрипалей в штаб-квартире организации в Гааге.

По его словам, команда безопасности была вынуждена отойти, задерживая прибытие инспекторов ОЗХО.

Напомним, вечером во вторник, 17 апреля, сирийское госагенство сообщило, что инспекторы попали в Думу. Однако предыдущие дни они не имели доступа в город.

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Источник: korrespondent.net