В Минске началось заседание ТКГ по Донбассу

В столице Белоруси Минске в среду, 18 апреля, началось заседание переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Ранее переговоры в Минске по Донбассу прошли 4 апреля. Им предшествовала встреча представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с координатором ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net