Мэр российского города цитировал в соцсети Геббельса

В Магадане разразился скандал из-за сообщения мэра города Юрия Гришана в Twitter, в котором он процитировал Йозефа Геббельса. Активисты написали заявление в полицию на главу города. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает издание Весьма.

Активисты считают, что твит мэра, в котором он цитирует статью Йозефа Геббельса "Дети с отрубленными ручками", содержит признаки "шовинизма" и "реабилитирует нацизм".

В обращении в полицию активисты объясняют, что поступок Гришана "содержит признаки преступления, так как разжигает национальную вражду и унижает национальное достоинство".

Также, по мнению активистов, твит содержит в себе "признаки публичной демонстрации и популяризации статей нацистских идеологов в позитивном толковании". Активисты считают, что приведенная мэром цитата содержит в себе "признаки реабилитации нацизма".

Кроме того, активисты подали заявление в комитет по этике мэрии Магадана.

Сейчас аккаунт Юрия Гришана в Twitterнет. Удалил ли его мэр сам или он был взломан, пока неизвестно.

Как сообщалось, в России появилась в продаже книга Геббельса. Ранее любовные письма и школьные сочинения Геббельса выставили на аукцион.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net