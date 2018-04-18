18 апреля 2018, среда, 17:19
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
18. 04. 2018

Мэр российского города цитировал в соцсети Геббельса

В Магадане разразился скандал из-за сообщения мэра города Юрия Гришана в Twitter, в котором он процитировал Йозефа Геббельса. Активисты написали заявление в полицию на главу города. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает издание Весьма.

Активисты считают, что твит мэра, в котором он цитирует статью Йозефа Геббельса "Дети с отрубленными ручками", содержит признаки "шовинизма" и "реабилитирует нацизм".

В обращении в полицию активисты объясняют, что поступок Гришана "содержит признаки преступления, так как разжигает национальную вражду и унижает национальное достоинство".

Также, по мнению активистов, твит содержит в себе "признаки публичной демонстрации и популяризации статей нацистских идеологов в позитивном толковании". Активисты считают, что приведенная мэром цитата содержит в себе "признаки реабилитации нацизма".

Кроме того, активисты подали заявление в комитет по этике мэрии Магадана.

Сейчас аккаунт Юрия Гришана в Twitterнет. Удалил ли его мэр сам или он был взломан, пока неизвестно.

 
 

Как сообщалось, в России появилась в продаже книга Геббельса. Ранее любовные письма и школьные сочинения Геббельса выставили на аукцион.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.