В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец Варяг

В Китае признали дефектным авианосец Liaoning, который был куплен недостроенным у Украины под названием Варяг и модернизирован. Об этом сообщает Asia Times.

В частности, летчик-испытатель с 17-летним стажем по фамилии Сю рассказал изданию, что из-за особенностей конструкции с приземлением на палубу авианосца возникают проблемы. Самолетам приходится сбрасывать нагрузку в виде оружия и топлива, чтобы максимально снизить вес.

Отмечается, что китайская промышленность использовала более 1200 технологических элементов для улучшения авианосца. Однако судно было признано не подлежащим модернизации из-за "врожденных дефектов".

Как сообщается, судно официально числится в строю китайского военно-морского флота с 2011 года.

Судно было спущено на воду в СССР как авианесущий крейсер Рига, а позже его переименовали в Варяг. Согласно условиям раздела Черноморского флота, в 1992 году оно отошло Украине. В 1998 году Варяг купила китайская компания, которая планировала открыть там развлекательный центр. Однако позже было решено передать его флоту.

Ранее сообщалось, что Россия отправила на ремонт свой единственный авианосец Адмирал Кузнецов.

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Источник: korrespondent.net