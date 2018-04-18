Против российского телеканала открыли семь новых дел в Лондоне

В отношении телеканала RT британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований. Об этом в среду, 18 апреля, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что претензии касаются вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала.

Согласно заявлению, после событий в Солсбери на телеканале RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom.

Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. Это два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.

При вынесении решения Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и будущее поведение владельца лицензии.

Ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, а позже журналистов RT лишили аккредитации при Конгрессе. В МИД РФ предупредили об ответных зеркальных мерах.

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Источник: korrespondent.net