18 апреля 2018, среда, 17:18
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
18. 04. 2018

Против российского телеканала открыли семь новых дел в Лондоне

В отношении телеканала RT британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований. Об этом в среду, 18 апреля, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что претензии касаются вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала.

Согласно заявлению, после событий в Солсбери на телеканале RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom.

Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. Это два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.

При вынесении решения Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и будущее поведение владельца лицензии.

Ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, а позже журналистов RT лишили аккредитации при Конгрессе. В МИД РФ предупредили об ответных зеркальных мерах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.