Савченко отказалась сдавать анализы

Народный депутат Украины Надежда Савченко категорически отказалась сдавать анализы для забора биоматериалов. Об этом она заявила в среду, 18 апреля, во время суда для получения разрешения на забор биоматериалов, сообщает УНН.

Также Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками.

"Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы, отнятие чего-то физически у меня, частей моего тела, я буду считать пытками и буду оказывать сопротивление. Попробуйте меня тронуть, расценю это как физические пытки, сразу напишу заявление. Будет это решение суда, буду считать это несправедливым, незаконным, нарушающим права человека", - заявила Савченко.

Также Савченко заявила, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов, в частности, по ее словам, во время обысков были изъяты окурки от сигарет, которые она курила.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату, в рассмотрении объявлен перерыв.

Напомним, Савченко завершила прохождение полиграфа. Ранее сообщалось, что Рубан и Савченко отказываются давать показания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net