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18. 04. 2018

Остановлена Донецкая фильтровальная станция

Работа Донецкой фильтровальной станции полностью остановлена в 15.05 среды, 18 апреля. Об этом сообщает компания Вода Донбасса.

В результате прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично – в оккупированный Донецк и Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

"Донецкая фильтровальная станция приостановлена. Люди отказываются в таких условиях работать. Что будет дальше - пока сказать не можем", - отметили Укринформу в компании.

Напомним, накануне сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения, их уже прооперировали.

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Источник: korrespondent.net

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