Досрочные выборы в Турции пройдут в июне

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 18 апреля.

О соответствующем решении Эрдоган объявил после встречи с Девлетом Бахчели, лидером оппозиционной партии националистического движения, который призывал провести досрочные выборы 26 августа. Изначально выборы планировали провести в ноябре 2019 года.

Эрдоган отметил, что в стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным.

"Мы обсудили предложение госпожи Бахчели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах... Мы решили провести выборы 24 июня 2018 года", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности.

Накануне в Турции еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения.

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Источник: korrespondent.net