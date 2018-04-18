Иранский город Йезд накрыла огромная пылевая буря

Масштабная пылевая буря нагрянула в город Йезд в Иране, ураган разносит пыль по всему городу. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что скорость ветра достигает более ста километров в час.

Жители исторического города в соцсетях публикуют апокалиптические фото и видео.

Пылью полностью закрыло небо, в некоторых районах не разглядеть даже солнце.

Местные СМИ сообщают о десяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что песчаная буря в Египте парализовала транспорт. А год назад мощная пылевая буря накрыла Пекин и север Китая.

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Источник: korrespondent.net