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18. 04. 2018

Кремль: В переговорах Волкера и Суркова пауза

В переговорах специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 18 апреля.

"По каналам известного формата ("Сурков-Волкер") на самом деле сейчас фиксируется пауза", - сказал он.

При этом в Кремле заявляют о возобновлении контактов лидеров РФ, Франции и Германии, несмотря на паузу в работе "нормандской четверки".

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - рассказал Песков.

Напомним, сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Источник: korrespondent.net

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