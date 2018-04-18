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18. 04. 2018

Порошенко встретился с главами церквей Украины

Президент Петр Порошенко в среду, 18 апреля, провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такое решение поддержали предстоятели двух церквей – Украинской церкви киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В то же время о реакции главы Украинской православной церкви (Московского патриархата) не сообщается.

"Во время встреч с предстоятелями православных церквей Украины официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение", - отметил он.

По словам Порошенко, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

"Также встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.

Во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием сообщил митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, накануне президент собрал у себя глав парламентских фракций, на котором попросил поддержать создание в Украине единой поместной автокефальной церкви. По его словам, Украина близка к этому как никогда. Позже он об этом же говорил с членами Кабмина.

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Источник: korrespondent.net

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