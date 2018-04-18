Нацбанк выпустил памятную монету в честь годовщины создания ВМФ

Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, выпустил памятную монету номиналом 10 гривен по случаю столетия Украинского военно-морского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Монеты выпущены в количестве 1 млн штук.

На аверсе монеты изображены малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне - стилизованные флаг военно-морского флота Украины начала ХХ века и абрис военного корабля на волнах. На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого - роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

К слову, в начале 1918 года Центральной Радой был принят ряд важных военно-морских законов, которые в то время имели декларативный характер, в том числе один из главных - Временный закон о флоте.А 29 апреля 1918 года командующий Черноморским флотом адмирал Саблин объявил все базирующиеся в Севастополе и Крыму суда флотом УНР и приказал поднять украинский флаг.

Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу.

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Источник: korrespondent.net