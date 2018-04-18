Во французской пещере застряли восемь спелеологов

На юго-востоке Франции в пещере застряли восемь спелеологов. Проводится спасательная операция, сообщает BFMTV.

"Восемь спелеологов, участвовавших в экспедиции, которая начала работу утром во вторник в пещере в муниципалитете Бувант (департамента Дром, что на юго-востоке Франции), заблокированы внутри", - говорится в публикации.

Спелеологи намеревались исследовать сетку пещеры, которая включает в себя более 39 тысяч метров тоннелей. Они оказались в ловушке в районе пещеры, где протекает подземная река.

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Источник: korrespondent.net