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18. 04. 2018

Россиянку обвинили в экстремизме из-за сообщения о состоянии дорог

Жительницу поселка Полтавка Омской области Екатерину Прец обвинили в экстремизме из-за гневного сообщения в группе в соцсети Одноклассники о плачевном состоянии дорог в районе. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Тайга.Инфо.

По словам Прец, из-за разбитых дорог к ним отказались ездить поставщики продуктов.

"Я написала, что у меня один вопрос к властям: как надо не любить район, чтобы допустить такие убитые дороги? Поставщики ездить отказываются из-за них, санавиация за больными летает, потому что машины не проходят. Люди стали активно комментировать, сообщать о таких же проблемах в каждой деревне. А в районной газете пишется, что деньги выделяются, дороги строятся. Сколько можно врать?" - цитирует пост россиянки Сибирь. Реалии.

Полиция потребовала удалить это сообщение по инициативе главы Полтавского района Валерии Никитиной.

"Там содержится дезинформация, допускаются экстремистские, на мой взгляд, высказывания в отношении всех уровней власти. Фамилии называются и губернатора, и президента. Это рассчитано на определенную аудиторию. Но в комментариях я не могла ничего объяснить, это не уровень власти. Поэтому написала обращение в полицию", - заявила Никитина.

 
 

Ранее сообщалось, что в России ведущую Радио СВ Росину Буданс отстранили от эфира за то, что она сравнила выборы в РФ с балаганом, а принявших в них участие россиян - с приматами.

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Источник: korrespondent.net

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