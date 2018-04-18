18 апреля 2018, среда, 20:44
+14°C
Завтра +12°C
+14°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
18. 04. 2018

Протесты в Ереване: задержаны 84 человека

В Армении полиция в среду, 18 апреля, задержала 84 участника протестных акций. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительного ведомства Ашот Агаронян.

По его словам, в отделения полиции доставили 84 демонстрантов. Из них 30 человек совершили административные правонарушения, их отпустили после составления протокола.

"Остальные 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела представлены в следственные органы", - заявил Агаронян.

Бархатная революция. Почему протестуют в Армении

Накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства, несмотря на протесты. Серж Саргсян лишь 9 апреля покинул пост президента, который он занимал на протяжении двух пятилетних сроков. До этого - в 2007 - 2008 годах - он уже возглавлял правительство Армении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.